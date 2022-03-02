Официально представлен Oppo Reno7 Z 5G с процессором Snapdragon 695

Сегодня Oppo официально представила новый смартфон Oppo Reno7 Z 5G. Oppo Reno7 Z 5G построен на базе 6,43 - дюймового экрана FullHD+ AMOLED с частотой 60 Гц. Смартфон оснащено тройной камерой: 64-мегапиксельная основная, 2-мегапиксельная монохромная и 2-мегапиксельная датчики глубины.

Смартфон поставляется с некоторыми функциями камеры на базе искусственного интеллекта, а также он оснащен функцией Dual Orbit Lights, ободок камеры загорается, когда вы получаете уведомления. Это не новая функция для смартфонов Oppo. Мы видели это раньше на Reno7 Pro 5G.

Oppo Reno7 Z 5G оснащен процессором Snapdragon 695 SoC, загружает ColorOS 12 на базе Android 11 и имеет 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 13 ГБ. Смартфон имеет 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Остальные особенности Reno7 Z 5G включают боковой считыватель отпечатков пальцев, защиту от брызг, NFC, разъем для наушников 3,5 мм, USB-C и аккумулятор емкостью 4500 мАч с зарядкой 33 Вт. Oppo заявляет, что прилагаемый адаптер мощностью 33 Вт может зарядить аккумулятор с нуля до 31% за 15 минут и до 100% за 63 минуты.