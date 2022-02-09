Официально представлен игровой ноутбук ASUS ROG Magic 16

Компания ASUS представила в Китае новый игровой ноутбук ASUS ROG Magic 16 2022 Edition. ROG Magic 16 2022 Edition имеет элегантный форм-фактор с большим 16-дюймовым дисплеем. Экран имеет частоту обновления 165 Гц и разрешение 2560 x 1600 пикселей. Он имеет 100% цветовую гамму DCI-P3, яркость 500 нит и поддержку Dolby Vision.

Игровой ноутбук оснащен процессором Intel i7-12700H и графическим процессором RTX 3060. Он поддерживает технологию переключения двух дисплеев. Он имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и 512 ГБ твердотельного накопителя PCIe 4.0 M.2. Ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 90 Втч, который поддерживает стандарты Power Delivery 100 Вт. Он имеет 6 настроенных динамиков Dolby Atmos и работает под управлением ОС Windows 11.

Ноутбук оснащен новейшей системой охлаждения Glacier 2.0. В этой системе охлаждения используются шесть тепловых трубок, два вентилятора и четыре воздуховыпускных отверстия. Он также изготовлен из жидкокристаллических материалов, а двойные вентиляторы защищены от пыли. Он поставляется с ASUS Aura RGB. Он имеет следующие варианты подключения — Wi-Fi 6E, 2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, порт HDMI, microSD, порт Thunderbolt 4, сетевой порт RJ45 и аудиоразъем.