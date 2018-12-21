Официально представлен очередной смартфон линейки Armor компании Ulefone - Armor 6

2018-12-21, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Ulefone Armor 6; [40]
Состоялся анонс очередного смартфона линейки Armor компании Ulefone - Armor 6 с ОС Android 8.1 Oreo. Защищенный смартфон с датчиком UF-лучей получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 1080 на 2246 пикселей. Сердцем устройства стал MediaTek Helio P60 и 6 Гбайт ОЗУ. Камеры в составе основного фотомодуля достигает 16 МП + 8 МП, а фронтальная камера - 8 МП. В богатом наборе датчиков имеется гироскоп и барометр и даже сенсор ультрафиолета. Предусмотрена поддержка NFC. Габариты аппарата составляют: 166 * 83 * 13.3 мм. О стоимости новинки пока не сообщается.


Комментарии:
Обзор Mutant Year Zero: Road to Eden. Кр...
Обзор Mutant Year Zero: Road to Eden. КрЯ не являюсь большим поклонником тактических игр, где нужно пошагово продумывать свои действия и побеждат...
Смартфон UMIDIGI S3 Pro получит 6,3-дюйм...
Смартфон UMIDIGI S3 Pro получит 6,3-дюймПоявились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне UMIDIGI S3 Pro. Гаджет получит 6,3-дюймовый экран...
Детские умные часы Honor K2 Kids Smartwa...
Детские умные часы Honor K2 Kids SmartwaПредставлены детские умные часы Honor K2 Kids Smartwatch с 1,3 дюймовым экраном и разрешением 240 на 240 ...
Стало известно время выхода смартфона No...
Стало известно время выхода смартфона NoПоявились подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Nokia 9 PureView. Смартфон получит OL...
Смартфон ASUS ZenFone 5 Max получит 4 Гб...
Смартфон ASUS ZenFone 5 Max получит 4 Гб Компания ASUS готовит к выпуску новый смартфон под названием ZenFone 5 Max. Основой устройства станет п...
Недорогой смартфон Xiaomi Mi A2...
Недорогой смартфон Xiaomi Mi A2Компания Xiaomi выпустила смартфон среднего варианта с хорошей начинкой. Смартфон будет представлен в ...
Мощный смартфон с хорошей камерой S3 Pro...
Мощный смартфон с хорошей камерой S3 ProКомпания UMIDIGI выпустит на рынок смартфон с хорошей батареей. Аппарат получит 6,3" экран с разрешением ...
Новинка Honor 8А и его характеристика...
Новинка Honor 8А и его характеристикаКомпания Huawei выпустила смартфон с привлекательными характеристиками. Габариты гаджета: 156,28 x 73,5 x...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Prestigio Muze V3 LTE. Недорогой 4G-смартфонОбзор Prestigio Muze V3 LTE. Недорогой 4G-смартфон
Обзор Trust GXT-180 Kusan Pro. Игровая мышка с 5000CPI и подсветкойОбзор Trust GXT-180 Kusan Pro. Игровая мышка с 5000CPI и подсветкой
Обзор Razer Kraken Tournament Edition. Игровые наушники со звуком THX Spatial AudioОбзор Razer Kraken Tournament Edition. Игровые наушники со звуком THX Spatial Audio
Обзор INTEGO VX-550HD. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор INTEGO VX-550HD. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFCОбзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFC
Обзор Godly Corp. Спасаем этот мир...
Обзор Godly Corp. Спасаем этот мирИногда к нам на обзор попадают интересные игры, иногда – необычные. В последнее время чаще всего выходят ...
Предварительный обзор Thermaltake Level ...
Предварительный обзор Thermaltake Level Компьютерные корпусы давно перестали быть просто платформой для сборки вашего компьютера. Сейчас пользова...
Предварительный обзор Huawei MateBook 13...
Предварительный обзор Huawei MateBook 13Многие уверены, что на рынке ноутбуков есть только один сильный игрок — MacBook и всего его модели. Это в...
Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 тепе...
Во всех смартфонах BQ дороже 7-8000 тепеВ преддверии Нового года, российский бренд мобильной техники BQ отчитался о своих успехах. ...
Обзор Clinically Dead. Что-то очень стра...
Обзор Clinically Dead. Что-то очень страИногда к нам на обзор попадают крайне необычные игры, о которых хочется рассказать хотя бы потому, что он...
Предварительный обзор SilentiumPC Gladiu...
Предварительный обзор SilentiumPC GladiuВ последнее время вышло очень много интересных корпусов, которые могут вас заинтересовать. Нужно понимать...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой ...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой Геймеры любят игры, в которых можно отдыхать и получать удовольствие от процесса без какого-то соревноват...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. Идеа...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. ИдеаБольшой монитор позволяет получать больше радости и комфорта во время работы, изучения интернета или обще...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поиск...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поискМне сразу понравилась игра Treasure Hunter Simulator, как только началось обучение. Если разработчики уде...
Сервис-центры от Samsung: диагностика вс...
Сервис-центры от Samsung: диагностика всПокупая новый гаджет, зачастую, смотришь на параметры экрана, внешний вид, скорость работы, объем аккумул...
World of Tanks, World of Warships, Pagan...
World of Tanks, World of Warships, PaganГлавный игровой фестиваль компании Wargaming уже в третий раз собрал под одной крышей своих поклонников. ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9В последнее время рынок ноутбуков сильно изменился — разработчики стали активно работать в сторону более ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor