Официально представлен очередной смартфон линейки Armor компании Ulefone - Armor 6

Состоялся анонс очередного смартфона линейки Armor компании Ulefone - Armor 6 с ОС Android 8.1 Oreo. Защищенный смартфон с датчиком UF-лучей получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 1080 на 2246 пикселей. Сердцем устройства стал MediaTek Helio P60 и 6 Гбайт ОЗУ. Камеры в составе основного фотомодуля достигает 16 МП + 8 МП, а фронтальная камера - 8 МП. В богатом наборе датчиков имеется гироскоп и барометр и даже сенсор ультрафиолета. Предусмотрена поддержка NFC. Габариты аппарата составляют: 166 * 83 * 13.3 мм. О стоимости новинки пока не сообщается.