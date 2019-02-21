Официально представлен складной смартфон Samsung Galaxy Fold

Samsung официально объявил о новом складном смартфоне Galaxy Fold.

Он будет иметь внешний 4,6-дюймовый AMOLED-дисплей, за которым скрывается гораздо больший 7,3-дюймовый Infinity Flex AMOLED экран в развернутом состоянии. Внешний экран имеет разрешение 840 x 1 960, а основной складной экран - 1536 x 2152, причем оба экрана имеют одинаковую плотность 420 точек на дюйм, что достаточно для планшета.

Компания Samsung добавила, что более крупная дисплейная панель на основе полиимида была протестирована на способность выдерживать 200 000 сгибов, что соответствует пятилетнему использованию, если ее складывать 100 раз в день. Никакого конкретного упоминания о модели процессора Galaxy Fold нет, за исключением 7-нм 64-разрядного восьмиъядерного процессора, но Samsung упомянул что он будет оснащен 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ UFS 3.0 для хранения данных. Также в смартфоне будет хитро разделена по обеим сторонам ради распределения веса батарея емкостью 4380 мАч.