Официально представлен смартфон Honor X7

Сегодня Honor выпустила свой последний Android-смартфон Honor X7 с 6,74-дюймовым дисплеем FullView.

6,74-дюймовый дисплей телефона имеет разрешение HD+ 1600 x 720 пикселей и частоту обновления 60 Гц. Телефон оснащен мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 680, а также графическим процессором Adreno 610. Устройство поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает на платформе Magic UI 4.2, основанным на ОС Google Android 11.

На задней панели телефона расположилась 48-мегапиксельная основная камера, 5-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, 2-мегапиксельная макрокамера и 2-мегапиксельная камера глубины. На передней панели устройства находится 8-мегапиксельная камера, предназначенная для селфи и совершения видеозвонков.

Смартфон Honor X7 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт и зарядным устройством SuperCharge на 22,5 Вт в комплекте. Телефон будет доступен в двух цветах: Titanium Silver и Ocean Blue.