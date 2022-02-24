Официально представлен смартфон Realme Narzo 50

В серии Narzo от Realme появился новый участник — Narzo 50, который станет преемником прошлогоднего Narzo 30. Недавно анонсированное устройство имеет много общего с Realme 8i по ​​всем направлениям, хотя обеспечивает более высокую скорость зарядки 33 Вт.

Narzo 50 оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с частотой 120 Гц и разрешением FHD+, а также вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Экран может переключаться между 30 Гц и 120 Гц в зависимости от поставленной задачи, а также поддерживает частоту дискретизации касания 240 Гц.

В смартфоне установлен чипсет MediaTek Helio G96 с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью microSD. На задней панели находится тройная камера с основным датчиком на 50 МП и двумя вспомогательными модулями на 2 МП для макросъемки и глубины. Телефон поставляется с Android 11 и Realme UI 2.0, хотя ожидается обновление до версии Android 12 и Realme UI 3.0. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и имеет быструю зарядку 33 Вт.

Realme Narzo 50 выпускается в цветах Speed ​​Blue и Speed ​​Black.