Официально представлен смартфон Redmi Note 9S с квадрокамерой

Сегодня как и было обещано, компания Xiaomi в ходе онлайн-презентации анонсировала смартфон Redmi Note 9S. Новинка оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080:2400 точек), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720G, дактилоскопом на торце, батареей ёмкостью 5020 мАч и адаптером питания мощностью 22,5 Вт. Приобрести аппарат можно будет 7 апреля по цене 178 долларов за базовый вариант памяти. В наличии будут предлагаться три цвета: Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Grey.