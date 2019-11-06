Официально представлен смартфон Vivo Y5s

Сегодня смартфон был официально представлен на сайте компании. Vivo Y5s смартфон поставляется с дисплеем IPS 6,53 дюйма с разрешением 1080 x 2340 пикселей, плотность пикселей составляет 394 ppi, а соотношение сторон 19,5: 9.

Задняя панель телефона оснащена светодиодной вспышкой, система AI с тройной камерой. На передней панели Vivo Y5s находится селфи-камера AI 16 мегапикселей. На Vivo Y5s доступны следующие функции фотосъемки: SuperHDR, панорама, портретный режим, профессиональный режим, покадровая съемка и запись видео в формате Full HD.

Чип Helio P65 восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц и 6 Гб оперативной памяти LPDDR4X. Для хранилища используется 128 ГБ памяти. Работает устройство на Android 9 Pie OS, имеется технология Multi Turbo для более плавной работы.

Задняя часть Vivo Y5s оснащена сканером отпечатков пальцев. Телефон также поддерживает разблокировку лица. На устройстве доступны двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB и 3,5-мм аудиоразъем. Цена гаджета составляет 213 долларов.