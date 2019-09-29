Официально разборка Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Фото

Компания Xiaomi поделилась фотографиями разборки своего недавно представленного флагмана Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который уже продается на домашнем китайском рынке. На снимках можно увидеть все основные компоненты устройства, вроде спирали для беспроводной зарядки, тройной камеры, необычной системной платы, аккумулятора и системы охлаждения. Напомним, что Xiaomi Mi 9 Pro 5G является самым доступным смартфоном с поддержкой 5G – в Китае базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 520 долларов.