Официально разборка Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Фото

2019-09-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 9 Pro 5G ; [15]
Компания Xiaomi поделилась фотографиями разборки своего недавно представленного флагмана Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который уже продается на домашнем китайском рынке. На снимках можно увидеть все основные компоненты устройства, вроде спирали для беспроводной зарядки, тройной камеры, необычной системной платы, аккумулятора и системы охлаждения. Напомним, что Xiaomi Mi 9 Pro 5G является самым доступным смартфоном с поддержкой 5G – в Китае базовая версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 520 долларов.


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