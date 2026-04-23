Официально: смартфон Lenovo Legion Y70 получит 2K-экран

Компания Lenovo раскрыла новые сведения об игровом смартфоне Legion Y70, который будет представлен 19 мая. Производитель подтвердил наличие дисплея с разрешением 2K, задней крышки из матового стекла с мелкозернистой текстурой и металлической рамки корпуса из авиационного алюминия. Также на презентации 19 мая представят игровые планшеты Legion Y900 11 и Legion Y900 13.

Напомним, что месяц назад был выпущен планшет Legion Y700 Gen 5, в оснащение которого вошел флагманский 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1 Pro, 8,8-дюймовый дисплей с разрешением 3040:1904 пикселя, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 800 нит и покрытием цветового пространства DCI-P3, система охлаждения с испарительной камерой площадью 17353 мм², 50-Мп основная камера, аккумулятор ёмкостью 9000 мАч, а также поддержка 68-Вт проводной и обходной зарядок.