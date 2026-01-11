Официально: смартфон Meizu 22 Air отменен

Компания Meizu объявила, что тонкий смартфон Meizu 22 Air не увидит свет. Официальная причина – резкий рост цен на оперативную память. При этом производитель раскрыл дизайн устройства. Meizu 22 Air мог получиться довольно симпатичным устройством с горизонтально ориентированным блоком основной камеры с двумя модулями, двухцветной задней панелью, любопытной пиксельной подсветкой и коннекторами для подключения внешних модулей и настраиваемой двухступенчатой кнопкой.

Характеристики смартфона не раскрываются, но осенью был представлен Meizu 22 с субфлагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 6,3-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1800 нит и полнодиапазонным DC-диммингом, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 50 Мп (перископ с 3-кратным зумом и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, системой жидкостного охлаждения VC площадью 4500 мм², батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 66-Вт беспроводной зарядок, корпусом массой 190 граммов и толщиной 8,15 мм, отдельной кнопкой AI, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP66 и IP68.

