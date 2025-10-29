Официально: смартфон Moto G67 Power готов к выходу

Компания Motorola объявила, что 5 ноября в Индии состоится презентация смартфона Moto G67 Power. По предварительным данным, аппарат оснастят кремниево-углеродной батареей ёмкостью 7000 мАч с автономностью до 58 часов, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 c тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 710 и модемом 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, 6,7-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
