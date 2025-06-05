Официально: смартфон Vivo T4 Ultra выйдет 11 июня

Компания Vivo объявила, что смартфон Vivo T4 Ultra будет представлен в Индии уже 11 июня. Производитель подтвердил наличие тройной основной камеры с модулями разрешением 50-Мп (датчик изображения Sony IMX921 с оптической стабилизацией), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением, оптической стабилизацией, поддержкой 10-кратной макросъемки и 100-кратного гибридного зума), изогнутого со всех четырех сторон экрана с разрешением 1,5K и 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 Immortalis MP12. Судя по параметрам, перед нами устройство флагманского уровня.