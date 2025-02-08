Официально: смартфон Vivo V50 выйдет 17 февраля

Компания Vivo объявила, что среднебюджетный смартфон Vivo V50 будет официально представлен в Индии уже 17 февраля. Производитель подтвердил наличие рамок экрана толщиной 0,186 см, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки проводной быстрой зарядки мощностью 90 Вт, сдвоенной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация (OIS) и фирменная технология Bionic Spectrum) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119 градусов), фронтальной камеры на 50 Мп, расцветок корпуса Rose Red, Titanium Grey и Starry Blue, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также защитного стекла Shield Glass, которое стало на 50% прочнее предыдущего поколения.