OPPO K15 Turbo Pro получит топовый процессор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах OPPO K15 Turbo и K15 Turbo Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, старшую модель оснастят 6,78-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и очень ёмким аккумулятором. Базовой модели достанется процессор Snapdragon 8s Gen 4 и 6,59-дюймовый экран.

Напомним, что летом был выпущен смартфон OPPO K13 Turbo Pro 5G с платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 6,8-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1280 точек, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп (монохромный датчик), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, модемом 5G, активным вентилятором и защитой от воды по стандартам IPX6/IPX8/IPX9.