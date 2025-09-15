Официально: смартфоны серии Xiaomi 17 представят в сентябре

Ранее сообщалось, что базовую модель Xiaomi 16 оснастят 6,3-дюймовым дисплеем с технологией LTPO, разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision), 50 Мп (телеобъектив на датчике ISOCELL JN5) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном, защитой от воды и пыли (IP68 и IP69), а также фирменной прошивкой HyperOS 3.