Официально выпущен смартфон Infinix Hot 11 2022

Infinix представила Hot 11 в сентябре прошлого года, а сегодня компания анонсировала версию 2022 года, получившую название Infinix Hot 11 2022. Infinix Hot 11 2022 оснащен процессором Unisoc T610 и 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD+ с пиковой яркостью 550 нит. Смартфон работает под управлением XOS 10 Lite на базе Android 11 из коробки и поставляется в одной конфигурации 4 ГБ / 64 ГБ. Однако , у него есть специальный слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 1 ТБ.

На задней панели расположился модуль с 13-мегапиксельной основной камерой, а также 2-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера. Infinix Hot 11 2022 оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который заряжается через порт USB-C мощностью до 10 Вт.

Infinix Hot 11 2022 доступен в трех цветовых вариантах: Polar Black, Aurora Green и Sunset Gold.