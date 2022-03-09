Официально выпущен смартфон Vivo Y01

Сегодня Vivo представила новый смартфон Vivo Y01. Vivo Y01 построен на основе 6,51-дюймового ЖК-дисплея с разрешением HD+ с вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Пластиковая задняя часть телефона с полосатой текстурой оснащена модулем камеры, в котором находится одна основная 13-мегапиксельная камера, совмещенная со светодиодной вспышкой.

Под капотом vivo Y01 находится процессор Helio P35 SoC и загружается FuntouchOS 11.1 на базе Android 11 (Go Edition). Смартфон имеет два варианта хранения (2 ГБ / 3 ГБ) и поставляется с 32 ГБ встроенной памяти. Он также имеет специальный слот для карт памяти microSD, что позволяет увеличить объем памяти до 1 ТБ.

Vivo Y01 оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Y01 будет поставляться с Face Access, что позволит вам разблокировать телефон с помощью лица. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который потребляет мощность до 10 Вт через порт microUSB. Он также поддерживает обратную проводную зарядку.

Vivo Y01 предлагается в цветах Sapphire Blue и Elegant Black, но информация о его цене и доступности пока неизвестна.
Комментарии и отзывы Vivo Y01
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