Официальное изображение Oppo Reno3 Pro 5G

В сети появилось полный фронтальный рендеринг смартфона Oppo Reno3 Pro 5G. Он имеет изогнутый сенсорный экран 6,5 "FHD + AMOLED с частотой обновления 90 Гц, в котором расположилось небольшое отверстие для 32 МП фронтальной камеры и сканер отпечатка пальцев.

Reno3 Pro 5G должен стать самым тонким 5G смартфоном на рынке, с 7,7 мм профилем. На спине четырехпозиционная камера с основным 60 МП датчиком. Питать новинку будет аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

За производительность должен отвечать еще не анонсированный процессор Snapdragon 735, вместе с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Предположительная стоимость для европейского рынка составит 550–600 евро. Смартфон представят в декабре.