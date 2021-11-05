Ограниченная серия OnePlus Nord 2 Pac-Man Limited Edition

Ожидается, что OnePlus Nord 2 Pac-Man Limited Edition скоро появится на полках индийских магазинов. В преддверии официального запуска OnePlus анонсировала появление нового смартфона в социальных сетях.

Не было явно указано, что это может быть, но компания поделилась изображением игры Pac-Man, намекая на появление версии нового OnePlus Nord 2 в стиле Pac-Man. Как следует из названия, грядущим телефоном будет обновленная версия OnePlus Nord 2. Телефон также просочился ранее и будет поставляться с чипсетом Snapdragon. OnePlus Nord 2, преемник OnPlus Nord, был представлен в Индии в июле этого года.

По слухам OnePlus Nord 2 Pac-Man Limited Edition получит SoC Qualcomm Snapdragon 778G вместо чипсета MediaTek Dimensity 1200, присутствующего в OnePlus Nord 2. Однако компания пока не раскрывает никаких технических характеристик и особенностей грядущей версии.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord 2 Pac-Man Limited Edition
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