Ограниченная версия смартфона Xiaomi Brown Bear Mi 9 SE

Xiaomi заключила партнерское соглашение с LINE Messenger, чтобы выпустить ограниченную версию Brown Bear Mi 9 SE.

Устройство с логотипом дружественного персонажа на задней панели телефона, а также специальной темой LINE FRIENDS. Он поставляется в специальной упаковке, которая включает в себя кейс, Power Bank на 10 000 мАч, сертификат и наклейки с символом LINE FRIENDS. С точки зрения аппаратного обеспечения, это тот же Mi 9 SE на базе Snapdragon 712. Телефон с ограниченным тиражом доступен только с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти в цвете фиолетового градиента.

Предварительно можно заказать Brown Bear Mi 9 SE, начиная с сегодняшнего дня, за ​​370 долларов на сайте Xiaomi. Официальная дата запуска запланирована на 9 апреля.