Огромный Honor X10 Max 5G представлен официально

Как и было обещано, сегодня бренд Honor пополнил ассортимент планшетофонов моделью X10 Max 5G. Новинка характеризуется 7,09-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камеры, сдвоенной основной камерой на 48 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и 5G-модемом с поддержкой архитектур NSA/SA, батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, модулями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и NFC, а также предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10.1.1.

Размеры смартфона равны 174,37:84,91:8,3 мм, а масса – 227 г. Honor X10 Max 5G в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 270 долларов, с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти – 300 долларов, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 350 долларов.