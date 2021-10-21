Огромный Honor X30 Max полностью рассекречен

В сети появились характеристики смартфонов Honor X30i и Honor X30 Max, официальный релиз которых может состояться уже в ближайшие дни. Итак, Honor X30 Max прочат платформу Dimensity 900, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 7,09-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, селфи-камеру на 8 Мп, боковой дактилоскоп, модуль NFC, два динамика, а также корпус толщиной 8,3 мм и массой 227 граммов.

Honor X30i приписывают 6,7-дюймовый ЖК-экран с разрешением 1080:2388 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц, фронтальную камеру на 8 Мп, тройную основную камеру на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, процессор Dimensity 810, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, а также корпус толщиной 7,45 мм и массой 175 граммов.