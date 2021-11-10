Огромный Honor X30 Max выходит в продажу

Компания Honor дала старт китайским продажам смартфона Honor X30 Max, который был представлен в конце прошлого месяца. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 375 долларов, а за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти просят 422 доллара.

Новинка характеризуется 7,09-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080p+, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, яркостью от 2 до 780 кд/м2, поддержкой HDR10 и сертификатом TÜV Rheinland, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 64 Мп и 2 Мп, стереодинамиками с громкостью 78 дБ, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900, предустановленной оболочкой Magic UI 5.0 на основе Android 11, поддержкой сотовых сетей 5G, Bluetooth 5.1, NFC, боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт.