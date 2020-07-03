Огромный аккумулятор Samsung Galaxy M31s показали на фото

Недавно в сети появилась информация о том, что новый смартфон-долгожитель Samsung Galaxy M31s получит батарею ёмкостью 6000 мАч. Сегодня эти сведения были подтверждены базой данных Федеральной комиссии по связи США, которая опубликовала фото этого аккумулятора. Ранее аппарат засветился в тесте популярного бенчмарка Geekbench, который в свою очередь подтвердил наличие фирменной восьмиядерной платформы Exynos 9611, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой One UI. Официальная презентация Galaxy M31s ожидается в ближайшие недели.