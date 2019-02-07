Огромный смартфон Xiaomi Mi Max 4 будет стоить 250 долларов

Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей об огромном смартфоне Xiaomi Mi Max 4, официальный анонс которого должен состояться во втором квартале этого года. То есть, аппарат могут представить как в апреле, что маловероятно, так и в июне, что больше похоже на правду. Сообщается, что смартфон будет стоить 250 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Также устройству прочат 7,2-дюймовый дисплей с защитным стеклом Corning Gorilla Glass пятого поколения, сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран и новую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 720 с графикой Adreno 616.