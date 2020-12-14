Оказывается, ноутбук Nokia PureBook X14 стоит $815

В Индии наконец-то состоялся полноценный анонс ноутбука Nokia PureBook X14, который, как оказалось, стоит 815, а не 1220 долларов, как считалось ранее.

Новинку оснастили 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессором Intel Core i5-10210U, 8 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителей вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 46,7 Втч, корпусом из алюминиевого-магниевого сплава массой 1,1 кг, толщиной 16,8 мм и боковыми рамками шириной 4,8 мм, двумя портами USB 3, одним USB 2.0, одним USB-C, интерфейсами HDMI и RJ45, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.