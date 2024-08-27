OmniVision представила новый сенсор OV50M40

Сегодня компания OmniVision официально представила свой новый 50-мегапиксельный сенсор OV50M40, предназначенный для использования в качестве основной, ультраширокоугольной, фронтальной камеры или телеобъектива в смартфонах нового поколения. Речь идёт про CMOS-сенсор изображения с пикселем размером 0,61 мкм, который физический размер 1/2,88 дюйма и оснащён технологией 4-пиксельного биннинга, поддержкой HDR-видео и функцией непрерывной работы для обнаружения движения при ультранизком энергопотреблении. Примечательно, что данный сенсор поддерживает чередующийся HDR и технологию DAG HDR при едином экспонировании, а также фазовый автофокус в режимах как с биннингом, так и при полном разрешении. Кроме того, он обеспечивает высококачественный кроп при зуме 2x и 3x.

Ещё в рамках презентации сенсора производитель отметил, что OV50M40 построен на технологии PureCel Plus-S от OmniVision с поддержкой съёмки изображений в полном разрешении 50 Мп с частотой 12 кадров в секунду и изображений 12,5 Мп с частотой 60 кадров в секунду. Также он способен записывать видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду и в формате 1080p при 120 кадрах в секунду. Сенсор OmniVision OV50M40 будет доступен для OEM-производителей в третьем квартале 2024 года, а массовое производство запланировано на четвёртый квартал, так что первые смартфоны на базе этого чипа будут представлены примерно в конце текущего года или в начале следующего. Будем ждать первых реальных снимков.
Xiaomi 15 Pro оснастят 100-Вт беспроводной зарядкой…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pr…
Redmi 13 5G оценили в 167 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 13 5G, которая обойдется на дебю…
Motorola Razr 50 протестировали в Geekbench …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона Mo…
Складной смартфон Huawei Nova Flip показали на фото …
В сети появилась подборка живых фотографий компактного складного смартфона Huawei Nova Flip, официальная …
Складной смартфон Huawei Nova Flip оценили в 740 долларов …
Компания Huawei пополнила ассортимент компактных складных смартфонов моделью Nova Flip, которая обойдется…
iPhone 16 Pro Max получит батарею большей плотности…
Несколько дней назад западные инсайдеры сообщили информацию о том, что компания Apple стремится упростить…
Смартфон Vivo V40 представили официально…
Произошла достаточно забавная ситуация — хотя смартфон Vivo V40 уже какое-то время официально продаётся в…
Официально: глобальная версия Red Magic 9s Pro готова к выхо…
Бренд Red Magic объявил, что международный релиз выпущенного недавно в Китае смартфона Red Magic 9S Pro с…
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor