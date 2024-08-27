OmniVision представила новый сенсор OV50M40

Сегодня компания OmniVision официально представила свой новый 50-мегапиксельный сенсор OV50M40, предназначенный для использования в качестве основной, ультраширокоугольной, фронтальной камеры или телеобъектива в смартфонах нового поколения. Речь идёт про CMOS-сенсор изображения с пикселем размером 0,61 мкм, который физический размер 1/2,88 дюйма и оснащён технологией 4-пиксельного биннинга, поддержкой HDR-видео и функцией непрерывной работы для обнаружения движения при ультранизком энергопотреблении. Примечательно, что данный сенсор поддерживает чередующийся HDR и технологию DAG HDR при едином экспонировании, а также фазовый автофокус в режимах как с биннингом, так и при полном разрешении. Кроме того, он обеспечивает высококачественный кроп при зуме 2x и 3x.

Ещё в рамках презентации сенсора производитель отметил, что OV50M40 построен на технологии PureCel Plus-S от OmniVision с поддержкой съёмки изображений в полном разрешении 50 Мп с частотой 12 кадров в секунду и изображений 12,5 Мп с частотой 60 кадров в секунду. Также он способен записывать видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду и в формате 1080p при 120 кадрах в секунду. Сенсор OmniVision OV50M40 будет доступен для OEM-производителей в третьем квартале 2024 года, а массовое производство запланировано на четвёртый квартал, так что первые смартфоны на базе этого чипа будут представлены примерно в конце текущего года или в начале следующего. Будем ждать первых реальных снимков.