OnLeaks раскрыл дизайн смартфона OnePlus 8T

Авторитетный искатель утечек OnLeaks поделился качественными рендерами смартфона OnePlus 8T, который еще не был представлен официально. Отметим плоский дисплей с врезанной фронтальной камерой и прямоугольный блок основной камеры с четырьмя модулями. Что до старшей модели OnePlus 8T Pro, то ей прочат 6,78-дюймовый Fluid AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 48 Мп, 16 Мп и 5 Мп, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также поддержку быстрой зарядки.