One Mix 2 Yoga для ценителей мобильности

Официально представлен новый компактный ноутбук One Mix 2 Yoga, который не только помещается в карман, но и позволяет без проблем запускать все необходимые приложения и работать даже с тяжелым контентом. Конечно, такое решение вам не очень нужно, если вы не планируете много путешествовать и работать, ведь для стационарной работы легко можно собрать более крутой компьютер, у которого намного больше шансов на успех. Это же решение для тех, кто очень много путешествует, но не хочет потерять рабочее пространство под рукой. Пока что детальных тестов производительности One Mix 2 Yoga нет, но разработчики уверяют, что гаджет может легко конкурировать с потенциальными конкурентами в сегменте ноутбуков. Сильно сомневаемся в этом, но проверить пока никак нельзя — в России гаджет не продают.