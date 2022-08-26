One Netbook OneMix 4S получит 10-дюймовый 2.5К-экран

В сети появились подробности о ноутбуке-трансформере One Netbook OneMix 4S, который получит процессор Intel Alder Lake. Устройству также прочат наличие 10,1-дюймового сенсорного экрана с разрешением 2560:1600 пикселей (формат 2.5K), возможностью вращения на 360 градусов и поддержкой специального пера с 2048 уровнями силы нажатия, клавиатуры с подсветкой, большого тачпада, разъемов USB 4.0 Type-C и HDMI, 3,5-мм гнезда для наушников и массы 770 граммов. Остальные характеристики и цена будут названы после тестирования, для которого сейчас идет поиск добровольцев. Дата начала продаж пока не раскрывается.