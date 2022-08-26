One Netbook OneMix 4S получит 10-дюймовый 2.5К-экран

В сети появились подробности о ноутбуке-трансформере One Netbook OneMix 4S, который получит процессор Intel Alder Lake. Устройству также прочат наличие 10,1-дюймового сенсорного экрана с разрешением 2560:1600 пикселей (формат 2.5K), возможностью вращения на 360 градусов и поддержкой специального пера с 2048 уровнями силы нажатия, клавиатуры с подсветкой, большого тачпада, разъемов USB 4.0 Type-C и HDMI, 3,5-мм гнезда для наушников и массы 770 граммов. Остальные характеристики и цена будут названы после тестирования, для которого сейчас идет поиск добровольцев. Дата начала продаж пока не раскрывается.

Сверхлегкий ноутбук Slimbook Executive оснащен процессором C…
Компания Slimbook представила сверхлегкий ноутбук весом всего 1,5 кг. …
Новые MacBook Pro задерживаются из-за дефицита чипов…
Apple анонсировала свои новейшие модели ноутбуков M2 MacBook Air и MacBook Pro на мероприятии WWDC 2022 в…
Новый Honor MagicBook 14 Ryzen Edition оценен в $845…
Компания Honor пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением MagicBook 14 Ryzen Edition, которое, в чи…
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold Gen 2 готов к выходу …
Компания Lenovo опубликовала тизер ноутбука ThinkPad X1 Fold Gen 2, дата официального релиза которого пок…
MacBook Air M2 готов покорять рынок…
Ожидается, что Apple M2 MacBook Air будет анонсирован на программном докладе компании в рамках WWDC 2022,…
Lenovo разработала концепт «умного ноутбука» MOZI…
Lenovo разработала концепцию «умного ноутбука» под названием MOZI. …
ASUS выпускает ноутбуки Vivobook 16X, Vivobook Pro 14 OLED и…
ASUS выпустила новейшие ноутбуки Vivobook 16X, Vivobook Pro 14 OLED и ZenBook S 13 OLED. …
Ноутбук ROMA первым на рынке получил процессор RISC-V …
Сетевые источники сообщают о выходе ноутбука ROMA, который стал первой моделью на основе четырехъядерной …
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбукаОбзор Acer Aspire Vero AV15-51-58JC. Тесты экологичного ноутбука
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраномОбзор realme book RMNB 1002. Доступный ультрабук c быстрой зарядкой и 2K экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor