One Netbook представляет 7-дюймовый мини-ноутбук OneGx1

Компания One Netbook представляет ноутбук OngeGx размером с карманную консоль. Несмотря на то, что ноутбук небольшого размера, он имеет процессор Intel Core i5-10210Y 10-го поколения и графический процессор Intel UHD iGPU с TDP всего 7 Вт.

Ноутбука может использовать 8 ГБ или 16 ГБ памяти LPDDR3, 256 ГБ или 512 ГБ PCIe NVMe SSD и имеет дополнительный модем 4G или 5G LTE.

Оснащен впечатляющей клавиатурой с подсветкой RGB и приличным набором входов / выходов, включая x2 USB-C, x1 USB 3.0 Type-A, micro HDMI, аудио 3,5 мм и устройство чтения карт памяти micro SD. Также устройство можно использовать с дополнительным набором съемных игровых контроллеров.

Характеристики:

7-дюймовый сенсорный дисплей 1920 x 1200 IPS

46,2 Вт, аккумулятор 12 000 мАч

WiFi 6, Bluetooth и дополнительный модем 4G LTE или 5G

Алюминиевый корпус с пластиковой задней частью

6,8 "х 5,4" х 0,8 "(172 мм х 132 м х 20 мм)

1,4 фунта (635 г)

OneGx1 доступен для предварительного заказа с 839 долларов за базовую модель 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD, и 1318 долларов за модель 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD и модуль 5G.