One UI 4 уже доступно на флагманских смартфонах Samsung

Это очень похоже на Material You в Android 12, за исключением того, что он не генерируется автоматически или не генерируется искусственным интеллектом. Другое отличие от предыдущей версии прошивки — безопасность. Вслед за Android 12 Samsung представляет панель конфиденциальности, которая объединяет все настройки и элементы управления в одном месте. Например, инструмент покажет, когда приложение пытается получить доступ к вашей камере, микрофону или другому датчику, и почему ему понадобились эти данные. Другие функции включают доступ к расширенной экосистеме устройств Samsung и сторонним приложениям. По заявлению компании, это обеспечит «плавный опыт» при использовании приложений сторонних производителей, таких как Google Duo. Это также обещает единообразный внешний вид на таких устройствах, как Galaxy Fold, Galaxy Watch и Galaxy Tab, так что обновляться, конечно же, стоит.