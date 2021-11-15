One UI 4 уже доступно на флагманских смартфонах Samsung

После успешного бета-запуска в сентябре, Samsung официально выпустила свое программное обеспечение One UI 4 с новыми функциями от Android 12, такими как панель мониторинга конфиденциальности. Как обычно, владельцы флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S21, включая Galaxy S21, S21 + и S21 Ultra, будут первыми в очереди на его получение. Самое большое изменение в новом скине пользовательского интерфейса. One UI 4 теперь позволяет более персонализировать работу с новыми цветовыми палитрами и виджетами, а также с более широким набором функций эмодзи, GIF-файлов и стикеров.

Это очень похоже на Material You в Android 12, за исключением того, что он не генерируется автоматически или не генерируется искусственным интеллектом. Другое отличие от предыдущей версии прошивки — безопасность. Вслед за Android 12 Samsung представляет панель конфиденциальности, которая объединяет все настройки и элементы управления в одном месте. Например, инструмент покажет, когда приложение пытается получить доступ к вашей камере, микрофону или другому датчику, и почему ему понадобились эти данные. Другие функции включают доступ к расширенной экосистеме устройств Samsung и сторонним приложениям. По заявлению компании, это обеспечит «плавный опыт» при использовании приложений сторонних производителей, таких как Google Duo. Это также обещает единообразный внешний вид на таких устройствах, как Galaxy Fold, Galaxy Watch и Galaxy Tab, так что обновляться, конечно же, стоит.
Комментарии и отзывы Samsung One UI 4
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