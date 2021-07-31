OnePlus 10 Pro показали на концепт-рендерах

Дизайнер Concept Creator поделился концепт-изображениями флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, выход которого ожидается в первой половине следующего года. Аппарат на рендерах может похвастаться 6,7-дюймовой изогнутой AMOLED-панелью с разрешением 3216:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и подэкранной селфи-камерой, сдвоенной основной камерой с главным модулем на основе дюймового 108-Мп датчика и сверхширокоугольным модулем. При этом главный модуль получит так называемый «бионический» объектив, как в Xiaomi Mi Mix Fold, который обеспечивает быструю и точную фокусировку. Как и в случае с предыдущим поколением флагманов OnePlus, камеры создаются в сотрудничестве с компанией Hasselblad.