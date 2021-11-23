OnePlus 10 Pro показали на новых рендерах

Один из производителей чехлов допустил утечку изображений флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, который еще не был представлен официально. Впрочем, новые рендеры лишь подтверждают дизайн устройств с предыдущих утечек – нас ждет выделенный блок основной камеры, состоящий из трех модулей. Предполагается, что один из модулей получит телеобъектив с 3,3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. Также ранее стало известно о перископной камере со 120-кратным зумом и сенсоре Sony IMX899 с оптикой с апертурой F/1. Официальный релиз смартфонов OnePlus 10 должен состояться в первом квартале следующего года.