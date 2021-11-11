OnePlus 10 Pro показали на первых рендерах

Ожидается, что в ближайшие месяцы OnePlus произведет большой фурор с релизом смартфонов OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro. И, основываясь на заранее слитых рендерах от достаточно известного инсайдера, компания снова меняет внешний вид своих гаджетов. Дело в том, что рендеры OnePlus 10 Pro, предоставленные инсайдером OnLeaks, явно отличаются от дизайна корпуса того же OnePlus 9 Pro. Учитывая практику компании, дизайн, скорее всего, также будет немного отличаться и в базовой модели OnePlus 10. Что самое интересное, так это то, что дизайн выступа камеры, кажется, вдохновлен стилем Contour Cut Galaxy S21, за исключением того, что выступ не доходит до самого верха тыльной стороны смартфона.

И хотя этот дизайн модуля камеры вполне можно назвать уникальным, в сети уже начали шутить, что он немного похож на повязку на глазу у пиратов. Однако OnLeaks предупреждает, что рендеры основаны на раннем прототипе OnePlus 10 Pro, и компания перебирает несколько прототипов, прежде чем остановиться на окончательном дизайне. Соответственно, дизайн тыльного модуля камеры к моменту релиза всё же может изменится. Что может не измениться, так это сама система с тремя камерами, на одну меньше по сравнению с флагманом OnePlus этого года. Это довольно странное понижение, ведь обычно производители наоборот наращивают камеры, а не убирают их. Но, возможно, на качестве снимков это никак не скажется и смартфон будет снимать так же хорошо, как и текущее поколение флагманских устройств.
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