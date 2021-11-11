OnePlus 10 Pro показали на первых рендерах

И хотя этот дизайн модуля камеры вполне можно назвать уникальным, в сети уже начали шутить, что он немного похож на повязку на глазу у пиратов. Однако OnLeaks предупреждает, что рендеры основаны на раннем прототипе OnePlus 10 Pro, и компания перебирает несколько прототипов, прежде чем остановиться на окончательном дизайне. Соответственно, дизайн тыльного модуля камеры к моменту релиза всё же может изменится. Что может не измениться, так это сама система с тремя камерами, на одну меньше по сравнению с флагманом OnePlus этого года. Это довольно странное понижение, ведь обычно производители наоборот наращивают камеры, а не убирают их. Но, возможно, на качестве снимков это никак не скажется и смартфон будет снимать так же хорошо, как и текущее поколение флагманских устройств.