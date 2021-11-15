OnePlus 10 Pro показали на рендерах

Авторитетный инсайдер @OnLeaks поделился качественными рендерами флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, официальный релиз которого ожидается в первой половине 2022 года. По данным источника, аппарат получит топовую платформу Qualcomm Snapdragon 898, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3216:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройную основную камеру с 5-кратным оптическим зумом, созданную в сотрудничестве с компанией Hasselblad, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 125 Вт, от 8 ГБ до 12 ГБ ОЗУ, от 128 до 256 ГБ флеш-памяти, размеры 163:73,8:8,5 мм и предустановленную ОС Android 12.