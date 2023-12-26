OnePlus 10 Pro получил апдейт до Android 14

У нас есть отличные новости для владельцев OnePlus 10 Pro — совсем скоро смартфоны получат долгожданное обновление до Android 14, о котором многие пользователи мечтали на протяжении очень длительного периода времени. Вероятно, компания OnePlus потратила много времени, чтобы выпустить апдейт доступным для всех желающих. Как и ожидалось, пользователи в Индии были первыми, кто получил обновление, и затем оно стало доступно в других регионах — от Европы до США. Это значит, что OnePlus 10 Pro получит свежее обновление OxygenOS 14 на базе Android 14 со всеми фишками, которые компания Google реализовала для своих пользователей. Данное обновление весит почти 2,5 ГБ, что не должно вызывать удивления, но пользователи уже жалуются, что апдейт оказался не настолько качественным, как многим бы хотелось.

Например, у кого-то смартфон перестал видеть SIM-карту, кто-то лишился доступа к сотовой связи и так далее. Да, стоит признать, что, к сожалению, OxygenOS 14 на базе Android 14 для OnePlus 10 Pro, как и обновление для других устройств, оставляет желать лучшего. Например, обновление не позволяет использовать полный список настроек для пользовательских изменений. Также отсутствуют возможности настройки экрана блокировки, что является очень востребованной функцией из Android 14. Возможно, разработчики решат выпустить апдейт в ближайшем будущем и будут реализовывать все эти функции постепенно, но тогда зачем было выпускать апдейт системы сейчас.
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