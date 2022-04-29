OnePlus 10 Pro получил новое обновление с оптимизацией автономности

В прошлом месяце OnePlus выпустила на мировой рынок флагманский смартфон OnePlus 10 Pro, который вскоре после релиза получил первое обновление программного обеспечения, устраняющее некоторые проблемы с камерой, системой и сетью. Теперь OnePlus начал выпуск второго обновления для глобальной версии, которое улучшает время автономной работы, чувствительность отпечатков пальцев и исправляет различные ошибки. Согласно официальной информации, размещенной на форумах сообщества OnePlus, обновление распространяется на пользователей OnePlus 10 Pro в Индии и Северной Америке. Обновление имеет номер NE2211_11.A.13 (для Индии) и NE2215_11.A.13 (для Северной Америки).

Список улучшений: