OnePlus 10 Pro получил новую версию

Компания OnePlus выпустила новую, белую, версию флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, который ранее был представлен в черной и зеленой расцветках. Белая версия выйдет только в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 917 долларов. Старт китайских продаж запланирован на 1 марта.

Напомним, что OnePlus 10 Pro характеризуется топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым экраном LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой Hasselblad второго поколения с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.