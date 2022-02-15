OnePlus 10 Pro получил важное обновление

Компания OnePlus выпустила очередное обновление прошивки для новенького флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, которое добавляет несколько полезных функций. В частности апдейт (номер прошивки ColorOS 12 A.09) оптимизирует работу и повышает стабильность системы, улучшает фотовозможности местной камеры и позволяет дисплею работать с кадровой частотой 1 Гц в режиме Always on Display.

Напомним, что выпущенный в начале года OnePlus 10 Pro характеризуется однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, аккумулятором на 5000 мАч, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.