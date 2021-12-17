OnePlus 10 Pro получит 80-Вт зарядку

Китайский информатор Digital Chat Station поделился качественным изображением и подробностями о смартфоне OnePlus 10 Pro, официальный релиз которого ожидается в начале 2022 года. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-экран LTPO с кадровой частотой 120 Гц и разрешение 2K, врезанную селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп, поддержку быстрой проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, предустановленную оболочку ColorOS 12 на базе Android 12, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, топовую платформу Snapdragon 8 Gen 1, батарею ёмкостью 5000 мАч и защиту от пыли и влаги.