OnePlus 10 Pro получит камеру со 120-кратным зумом

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл новые подробности о флагмане OnePlus 10 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит тройную основную камеру. Один из модулей будет оснащен телеобъективом с 3,3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом. Также сообщается о перископной камере со 120-кратным зумом, сенсоре Sony IMX899 и оптикой с апертурой F/1.

Устройству также приписывают чипсет Qualcomm Snapdragon 898, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3216:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 125 Вт. Официальный релиз смартфона ожидается в январе или феврале следующего года.