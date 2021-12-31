OnePlus 10 Pro провалился в тесте Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus 10 Pro, официальный релиз которого состоится в начале января. Бенчмарк подтверждает наличие 12 ГБ ОЗУ, топовой восьмиядерной платформы Snapdragon 8 Gen 1 и ОС Android 12. Аппарат показал результат в 976 и 3469 баллов в однопоточном и многопоточном тестах. Удивительно, но это даже меньше, чем у OnePlus 9 Pro. Судя по всему, провальный результат объясняется слабой оптимизацией далеко не финального экземпляра. Очевидно, что итоговая версия устройства будет работать намного быстрее.