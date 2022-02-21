OnePlus 10 Pro теперь доступен в версии Extreme Edition

Флагман OnePlus 10 Pro был запущен в Китае в начале этого года в двух цветах — зеленом и черном. Сегодня компания объявила о появлении третьего цвета — Panda White. Предварительные заказы на версию Extreme Edition, открыты, а фактическая продажа и поставки запланированы на 1 марта.

Смартфон Extreme Edition будет предлагаться только с одной конфигурацией памяти — 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти, что является улучшением по сравнению с вариантом 12/256 ГБ, анонсированным во время январского запуска. Помимо цветов, все остальное осталось прежним — чипсет Snapdragon 8 Gen 1, массивный экран 1440p и тройная камера с 48-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной 3,3-кратной телефото и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

OnePlus 10 Pro Extreme Edition стоит 5 799 юаней, что составляет чуть более 900 долларов. Компания бесплатно предлагает наушники Oppo Enco Air, если покупка будет совершена через магазин Oppo.
Комментарии и отзывы OnePlus 10 Pro Extreme Edition
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