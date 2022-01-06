OnePlus 10 Pro уже доступен для предзаказа

Компания OnePlus начала принимать предварительные заказы на флагманский смартфон OnePlus 10 Pro, официальный релиз которого состоится 11 января в Китае. Впрочем, производитель уже раскрыл характеристики грядущей новинки.

Она получит 6,78-дюймовый изогнутый Fluid AMOLED-дисплей по технологии LTPO 2.0 c частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, врезанную фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру Hasselblad с модулями на 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп, а также двойной оптической стабилизацией, габариты 163:73,9:8,55 мм, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной зарядки, предустановленную оболочку OxygenOS 12 на основе Android 12, поддержку VoLTE, VoWiFi и Bluetooth 5.2, модуль NFC и двойные стереодинамики.