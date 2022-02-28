OnePlus 10 Pro выйдет в Европе с предустановленной OxygenOS 12.1

Сетевые источники поделились подробностями о мировом релизе флагманского смартфона OnePlus 10 Pro. Итак, аппарат появится в Европе, Индии и США уже в марте. Новинка будет поставляться с предустановленной фирменной оболочкой OxygenOS 12.1 на основе ОС Android 12, но почти сразу после начала продаж получит обновление до OxygenOS 13. Также компания OnePlus объявила о разработке своего первого смартфона с поддержкой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 150 Вт. Аппарат выйдет уже во втором квартале этого года.

Напомним, что OnePlus 10 Pro характеризуется топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым экраном LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой Hasselblad второго поколения с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.