OnePlus 10 Ultra показали на качественных рендерах

Один из заслуживающих доверия инсайдеров поделился качественными рендерами флагманского смартфона OnePlus 10 Ultra, официальный релиз которого должен состояться уже в следующем месяце. Предполагается, что главным отличием от выпущенного ранее OnePlus 10 Pro станет модуль с пятикратным оптическим зумом и оптической стабилизацией в основной камере. Остальные модули – на 48 Мп и 50 Мп – останутся такими же, как в OnePlus 10 Pro.

Смартфон также будет оснащен топовым чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым экраном LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Комментарии и отзывы OnePlus 10 Ultra
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