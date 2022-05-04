OnePlus 10 Ultra получит улучшенную камеру и процессор Snapdragon 8 Gen 1+

Недавно появились слухи о том, что OnePlus может перейти на версию Ultra с телефоном OnePlus 10 Ultra, а сегодня появилась более подробная информация о том, какие изменения телефон может получить. Согласно информации, OnePlus будет стремиться улучшить возможности камеры OnePlus 10 Pro с помощью будущей модели Ultra, которая может впервые в истории OnePlus получить камеру перископа. Никакой конкретной информации о датчиках предоставлено не было. Кроме того, компания подтверждает, что OP 10 Ultra дебютирует с грядущим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, изготовленным по 4-нм техпроцессу TSMC.

В связанных новостях сообщается, что OnePlus 10 появится в двух конфигурациях чипсета в зависимости от рынка с моделями чипсетов Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Gen 1. OnePlus также представит телефоны Nord с чипами Dimensity 8000 и Snapdragon 888, а также планирует выпустить телефон Snapdragon 7 Gen 1. На данный момент никакой фактической информации о выпуске предоставлено не было.