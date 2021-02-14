OnePlus 10 может получить необычную фронтальную камеру

Компания OnePlus еще не выпустила смартфоны серии OnePlus 9, однако это не мешает профильному ресурсу LetsGoDigital представлять свое видение модели OnePlus 10. Опубликованный патентный рендер демонстрирует крохотную фронтальную камеру в очень узкой рамке. Похожая технологию реализована в Meizu 16, однако в OnePlus могут пойти еще дальше.

Что до более реального OnePlus 9 Pro, то ему прочат врезанную фронтальную камеру, тыльную квадрокамеру с трехкратным оптическим зумом и лазерным помощником автофокуса, изогнутый дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, беспроводной на 45 Вт, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флэш-памяти, топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68.